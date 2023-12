Prof. Siciliano, Università Federico II: “Rinnovo Osimhen? Dal suo volto non mi sembrava una cosa imminente”

Bruno Siciliano, professore di robotica dell’Università Federico II e grande tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Sono stato ospite di Eduardo Trotta, proprietario di Palazzo Petrucci e dello Chef Nino Scarallo, durante la grande cena del Napoli. Ho incrociato tanti azzurri, da Meret a Kvara. Poi loro sono stati da soli, non hanno avuto alcun ospite. Non sono riuscito a ‘strappare’ qualche segreto di troppo, ma ho tenuto per me i selfie e gli autografi. Ho visto volti finalmente sereni e si respirava un bel clima. Poi ho avuto l’occasione di parlare tanto con Mazzarri, che era con la sua famiglia. L’ho ringraziato a nome di tutti i napoletani per essere corso in aiuto della squadra e abbiamo fatto amarcord sulla gara di Stamford Bridge contro il Chelsea. Ora il Napoli deve ritrovarsi e chissà che nelle coppe non possa trovare la fortuna di questa stagione. Deve finire di guarire dai tre mesi scellerati di Garcia, ma ho una buona sensazione. Ho visto Mazzarri e De Laurentiis compatti e chissà che a gennaio non possano arrivare rinforzi per aiutare ulteriormente la squadra. Osimhen? Il volto non mi è sembrato da situazione idilliaca, da firma imminente sul contratto, ma l’agente e la società saranno al lavoro per trovare l’accordo. Detto questo, il ragazzo era comunque sereno e disponibilissimo per foto ed autografi. Già il fatto che abbia ripreso a postare le foto del Napoli su Instagram, è un ottimo segnale”

