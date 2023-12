Tutto pronto al Maradona domani alle ore 18, dove il Napoli di Mazzarri se la dovrà vedere contro il Cagliari di Ranieri, reduce della vittoria al cardiopalma contro il Sassuolo. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista che ha parlato della sfida di domani tra gli azzurri e i sardi.

“Non bisogna snobbare la vittoria del Napoli col Braga, in Champions non è mai un allenamento a porte aperte. Col Cagliari ora sarà una gara difficilissima, perché è allenato da uno dei migliori allenatori in Europa per lettura delle partite. Ranieri riesce a vedere cose che molti suoi colleghi non riescono a vedere, risolvendo intere stagioni con i cambi. Col Sassuolo l’ha vinta così, c’è poco da aggiungere.

Il Napoli di Mazzarri procede secondo le aspettative, nel bene e nel male. Juve, Inter e Real sono superiori a questi azzurri, Walter ha ereditato una squadra in netta difficoltà e non mi aspettavo tanto di più. Ora però mi aspetto di vedere una squadra in crescita e pronto a risalire la china”.