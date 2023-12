In libreria e sull’web un libro da non perdere “La Medicina Olistica” del Dott. Gabriele Cervelli

Il Centro Sinergie del Dott. Gabriele Cervelli, Medico Chirurgo e Biologo Nutrizionista sito in via Stazio 3 a Napoli tel 081 2462906, si occupa prevalentemente, attraverso lo studio delle intolleranze alimentari, di patologie indotte da errata alimentazione.

Il Dott. Gabriele Cervelli, iridologo, mette i suoi pazienti al centro dei propri studi effettuando un minuzioso esame iridologico per conoscere la condizione generale, una visita medica e il test per la ricerca delle intolleranze alimentari.

“Le nostre terapie sono basate fondamentalmente sui criteri della medicina omeopatica e comunque curiamo con rimedi naturali.

La nostra convinzione è che per avere un ottimale equilibrio psico-fisico è necessario avere due cose: una corretta alimentazione ed una corretta postura che, se alterata, può indurre squilibri neurovegetativi”.

E’ uscito in questi giorni un suo libro

“La Medicina Olistica” – Come determinare la catena causale che dà origine al sintomo

Cos’è la medicina olistica? L’olismo in medicina rappresenta uno stato di salute globale, perché corpo, mente, ambiente sono fortemente interconnessi.

La medicina olistica è, quindi, un approccio alla salute e alla cura della persona nella sua totalità e non alla malattia, alla causa che ha generato una disfunzione e non al sintomo, al sistema e non all’organo. L’approccio olistico mira a promuovere il benessere generale e a migliorare la salute globale della persona consentendo al paziente, nella maggior parte dei casi, di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé, una particolare attenzione ai messaggi del proprio corpo e, soprattutto, un senso di maggiore padronanza della propria vita.

L’obiettivo che la medicina olistica si prefigge non è curare un singolo organo o tessuto ma riportare equilibrio e benessere all’individuo nella sua totalità.

Il volume inizia con una riflessione sul “paradigma olistico” che, riferito ad esseri viventi, rappresenta il complesso insieme di fattori che regola le attività biologiche dell’individuo ma anche il parametro per migliorare l’interazione tra la persona e l’ambiente in cui vive.

Il lettore troverà risposta informazioni utilissime a chiunque voglia far sua una visione olistica dell’essere umano, con il fine ultimo di ritrovare benessere e salute nella vita di tutti i giorni.

Gabriele Cervelli è Medico-chirurgo, Biologo-nutrizionista, Omeopata e Iridologo.

Oggi è considerato un luminare per l’efficacia di prassi diagnostiche e curative applicate al benessere della persona.

Il libro riassume in modo innovativo la sua arte medica, da sempre al servizio del paziente.

Per l’acquisto on line – https://www.denicolaeditore.it/prodotto/medicina-olistica/