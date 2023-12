Il Direttore de Il Mattino, De Core: “Ci siamo con la firma di Osimhen. In Champions occhio anche alla Real Società”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino:

“Il Napoli agli ottavi deve sperare in un sorteggio morbido, ma ci sono tutte squadre difficili. Anche la Real Sociedad è una squadra in salute e ha superato l’Inter nel girone, ma ora siamo in una parte della stagione ben diversa da quella che sarà poi a febbraio-marzo, quando si giocheranno gli ottavi. Chiaro che Real Sociedad e Borussia Dortmund sono quelle più abbordabili, però sarà difficile in ogni caso. E poi sarà difficile anche per chi pescherà il Napoli, che non credo sarà contento di trovare gli azzurri in seconda fascia. Ora gli azzurri devono preoccuparsi soltanto di fare punti in campionato, così da rientrare tra le prime quattro. Cagliari, Roma e Monza sono gare delicate, soprattutto quella dell’Olimpico. La Roma è una diretta concorrente, non sarà semplice batterla nonostante le defezioni tra gli undici titolari. E poi non sottovalutiamo il Cagliari, che è una squadra che riesce ad esprimersi con grande grinta anche contro le big. Gioca fino al 98′ e può mettere in difficoltà chiunque. Se non viene affondata nel corso della partita, nei minuti finali può fare lo scherzetto al Napoli. Rinnovo Osimhen? Ci siamo, ormai è chiaro che la situazione è in dirittura d’arrivo. E’ importante per il Napoli, ma è importante anche per il calciatore: è poco sereno in questa prima fase e ha bisogno di tranquillità. Rinnovo Osimhen? Ci siamo, ormai siamo in dirittura d’arrivo. E’ chiaro che questo rappresenti molto per il Napoli, ma è importante anche per il ragazzo. Gli restituisce serenità, dopo un periodo dove è apparso poco sereno”.