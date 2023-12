Cds – Mario Rui accelera per il recupero, ma con il Cagliari giocherà ancora Natan

Il Corriere dello Sport oggi in edicola riporta gli ultimi aggiornamenti sul rientro in campo di Mario Rui:

Tra gli infortunati, Mario Rui continua a svolgere allenamento personalizzato in campo. Il suo rientro si avvicina, il recupero procede con prudenza, senza fretta e senza rischi: qualora arrivasse l’ok definitivo per rivederlo tra i convocati, domani il portoghese si accomoderebbe solo in panchina. Quella di oggi sarà in tal senso giornata indicativa. Natan, intanto, verrà confermato a sinistra dopo l’ottima prova in Champions con l’assist per il bis di Osimhen.

Ci vorrà più tempo per rivedere in campo Olivera – appuntamento al 2024 – che, ieri mattina, ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Lavoro in palestra anche per Ostigard, vittima nei giorni scorsi di un leggero stato influenzale. In difesa verrà confermata la coppia Rrahmani-Juan Jesus dopo il ritrovato clean sheet.