Lunedì incroci temibili per le tre italiane. Il Napoli eviterà il Real Madrid. Sogno Real Sociedad per Lazio e Mazzarri

Sorteggio da brividi per le italiane, ’Inter è quella che rischia di più, ma non tutte le teste di serie sono impossibili. Sorteggio da seconda fascia perché non siamo andati oltre il secondo posto: comprensibile per Napoli e Lazio opposte a Real Madrid e Atletico, un po’ meno per i nerazzurri contro la Real Sociedad. L’anno scorso però Inter e Milan partirono dalle retrovie e arrivarono fino in fondo, mentre il Napoli in prima fascia si fermò ai quarti contro i rossoneri. A febbraio si riparte con l’eliminazione diretta che moltiplica emozioni e spettacolo di Champions. Tre italiane agli ottavi: sorteggio lunedì a Nyon, strada apparentemente in salita, tra Real Madrid, Bayern, City, Barcellona e l’élite europea.

Le gerarchie Spagna forza quattro Premier che faticaSpagna da tempi belli. Ne aveva cinque al pronti-via, grazie al Siviglia campione di Europa League (nella discussa finale con la Roma), ne porta avanti quattro tutte prime nei gruppi. Non ci sono più Messi e Ronaldo, ma la Liga offre sempre squadre interessanti. Bellingham è il nuovo fenomeno che ha trovato il terreno di coltura ideale nel Madrid di Ancelotti, libero di esprimere il suo immenso talento a tutto campo, senza gabbie tattiche e costrizioni ideologiche. Il Barça convince meno, due ko in un gruppo medio. Molto bene la Bundesliga che qualifica Bayern, Lipsia e Borussia perdendo l’Union Berlino. Il bello è che in Spagna comanda il Girona e in Germania il Leverkusen, due outsider senza Champions, due club nei quali i top player sono i tecnici Michel e Xabi Alonso: difficile parlare di scuola spagnola perché non ci sono tratti comuni come in quella tedesca, ma il movimento è forte.

L’Italia –Tutte ancora in corsa Soltanto noi 7 su 7L’Italia è come la Germania: ha perso soltanto il Milan, inserito nel gruppo più difficile e fuori per differenza reti contro il Psg. I rossoneri sono rimasti nelle coppe, in Europa League, grazie al terzo posto che tiene viva la stagione. L’Italia è la nazione con più squadre ancora in gioco nelle tre coppe, 7 su 7 agli ottavi o almeno ai playoff. Solo la Francia ha un 6 su 6. Delude la Premier che promuove City e Arsenal: anche i ricchi piangono. Ci sono poi Francia, Olanda, Portogallo e Danimarca: più democrazia?

Il sorteggio – Bellingham, Haaland e Kane: i fenomeniTra le italiane, il Napoli è messo meglio perché al sorteggio evita il Real Madrid. Poi c’è la Lazio che trova Bellingham ma anche la Real Sociedad. Peggio in teoria l’Inter: ha sul suo percorso sia Real Madrid sia Atletico (superiore alla Real Sociedad). Qualsiasi valutazione di oggi dovrà superare la prova del tempo. Si gioca a febbraio e marzo, le cose cambiano. A grandi linee, però, sono da evitare Real, City e Bayern: sono le più forti. Bellingham, Haaland e Kane sono bruttissimi clienti. Napoli e Lazio si augurano la Real Sociedad. L’Inter può puntare su Borussia o Atletico: non benissimo. La lista della seconda fascia non può non lasciare rimpianti per i nerazzurri: Psg, Porto, Lipsia, Psv, Copenaghen. C’è una bella differenza, non scherziamo.

Le terzeIn Europa LeagueMilan, Roma e AtalantaLa Champions oscura il resto, ma ci sono anche Europa e Conference League. Le terze dei gruppi di Champions affronteranno le seconde dei gruppi di Europa League per andare agli ottavi di EL. Oltre al Milan ci sono Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys e Shakhtar. Una di loro, Milan escluso, può trovare nei playoff la Roma se oggi non le riuscirà di superare lo Slavia Praga. L’Atalanta è aritmeticamente prima e già agli ottavi da testa di serie.

Il futuro Gli “ultimi” gruppi e l’incrocio SuperlegaIeri è stato un giorno storico. Gli ultimi gruppi della Champions (oggi gli ultimi di Europa e Conference). Dal prossimo anno la riforma/rivoluzione: torneo a 36 squadre, gruppo unico, 8 partite a testa con 8 squadre diverse. Le prime 8 agli ottavi, dal 9° al 24° gli spareggi per qualificare le altre 8. E tabellone tennistico fino alla finale, quindi ci sarà soltanto il sorteggio di agosto. Uno scenario nato anche per opporsi alla Superlega lanciata da Real, Barcellona e Juve (ora fuori dal mucchio dopo il cambio di dirigenza). Lo scontro si avvia alla risoluzione: giovedì 21 la Corte Ue del Lussemburgo deciderà alla fine sul presunto abuso di potere di Uefa e Fifa, autorizzando implicitamente o meno torneo “privato” fuori dal sistema.

Mondiale clubSoltanto il Napoli può superare la JuveInter sicura del Mondiale per club, Milan senza più speranze dopo l’eliminazione. Con lo Shakhtar fuori (poteva essere un pericolo), il secondo posto per le italiane è un testa a testa Juve-Napoli. Con il sistema Fifa la situazione è 52-42 per i bianconeri (il successo vale 3 punti). Con il ranking Uefa 47-41 per Allegri (la vittoria ne assegna 2, ma ci sono i bonus qualificazione). In questi giorni la Fifa dovrebbe scegliere la formula. Appuntamento a giugno 2025 negli Usa con una cascata di milioni.

