“Io ritirerei la maglia numero 8 per omaggiare Totonno”

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sul rinnovo di Osimhen e sulla recente scomparsa di Antonio Juliano: “Il Napoli prenderà davvero un difensore a gennaio? Sì, lo compra. E un centrocampista? Anche. Jesus è in ripresa, sul piano del rendimento? Già è tanto che non si sia fatto male di nuovo… Mario Rui out? Non ce la fa nemmeno contro la Roma. Mazzarri ha percentuali di restare anche l’anno prossimo? Dipende dai risultati: siamo figli dei risultati. A me farebbe piacere, perché conosce l’ambiente. Stiamo a vedere che obiettivi riuscirà a centrare. Adesso come adesso, può bastare anche il quinto posto. Ai tifosi del Napoli piacerebbe se un settore dello stadio Maradona fosse dedicato ad Antonio Juliano? Sono d’accordo: è un’idea che i piace. Vi dirò di più: io ritirerei la maglia numero 8, che quest’anno non è stata assegnata a nessuno: se fossi nei panni della società, farei così per omaggiare Totonno. Osimhen rinnova perché va via in estate: al 100%, non resterà a Napoli. Speriamo solo che Aurelio De Laurentiis reinvesta bene quei soldi, meglio di quanto fatto quest’anno. Chi arriverà dal mercato? Dobbiamo pensare al presente e non guardare troppo al futuro”

Factory della Comunicazione