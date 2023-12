In Champions, si è vista personalità. Il male di una squadra non è sempre legato all’ambiente

Durante il programma radiofonico “Forza Napoli Sempre”, in onda su Radio Marte, è intervenuto l’ex giocatore, Nando Orsi. Di seguito un estratto della sua intervista.

Factory della Comunicazione

“La stagione del Napoli non può essere definita fallimentare e non sono d’accordo sul fatto che ieri il Napoli ha fatto una partita modesta, come qualche tifoso ha detto. A me è sembrato che la squadra abbia dimostrato una certa personalità, di voler andare a prendere la partita, di voler vincere e che abbia fatto un match molto intelligente. Il Napoli, quindi, ha superato il turno e ovviamente non poteva arrivare primo con il Real Madrid che ha fatto 18 punti. L’unico rammarico potrebbe essere la partita col Real persa in casa per 3-2. E per affrontare il campionato il Napoli deve ripartire proprio da ieri sera e da questo atteggiamento. Il panorama delle possibili avversarie del Napoli in Champions non è confortante. Il Napoli in difesa deve lavorare sul materiale in suo possesso e deve tenere i reparti stretti. Perché quando gli avversari sciolgono le maglie della difesa del Napoli come burro vuol dire che non c’è filtro in mezzo al campo. Vuol dire che i Lobotka, gli Anguissa e i Zelinski fanno un lavoro troppo offensivo e quindi perdono le distanze. Ed è proprio da qui che Mazzarri deve ripartire, facendo un muro davanti alla difesa e farla lavorare il meno possibile. Napoli e Lazio per me sono ambienti nei quali c’è molta competenza. È chiaro che dopo i risultati dello scorso anno i tifosi si aspettassero di più. Quando va tutto male non può essere solo colpa dell’ambiente. Evidentemente ci sono responsabilità oggettive di squadra e società e da qui si vede il brutto campionato che stanno facendo Lazio e Napoli. Il fatto che nel ranking Uefa l’Italia si trovi al primo posto potrebbe determinare che il prossimo anno ci ritroviamo in Champions con ben 5 squadre e questo dimostra che il calcio italiano, a livello di club, sta andando bene in Europa”

Fonte: Radio Marte