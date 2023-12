Il presidente ha anticipato il tradizionale scambio di auguri con i giocatori, l’allenatore con il figlio e lo staff

Metti che una sera a cena, all’improvviso, ricompaia il buon umore. E metti che in quella sera e in quella cena, lasciandosi dolcemente trascinare dalla goliardia e da una autostima ch’è riemersa, c’è anche l’idea della tombola: da uno a novanta, quanto è felice il Napoli, adesso che la Champions sta ancora lì e oltre il buio c’è la possibilità di avvicinarsi al 2024 in salute?

Factory della Comunicazione

LA FESTA. Il menù di questo lunedì 13 dicembre, l’unica data idonea per starsene in compagnia, è denso di sapori, e prima di accomodarsi a tavola è già l’ora delle bollicine, sono tutte nell’outfit di Victor Osimhen, in tuta griffata verde pisello, e dunque in quella cascata di allegria informale che serve per indirizzare la serata a modo suo. È una cena ufficiale, e vabbé ma mica un ragazzo di 25 anni può indossare sempre lo smoking come alla premiazione del Pallone d’Oro africano? A Posillipo, e già basterebbe, a Palazzo Petrucci le stelle abbondano in tutti i sensi (dalla Michelin al campo), e De Laurentiis le ha volute tutte per sé, inclusi i vari staff, perché gli ottavi di Champions League sono stati conquistati ma, soprattutto, perché essendo il calendario intasatissimo, val la pena farsi gli auguri di Natale in anticipo: è una serata in famiglia, in cui si dispensano sorrisi e ci si può lasciare andare, ma con giudizio. Menu di livello, manco a dirlo (antipasto: tagliolino di calamaro con vongole veraci e alghe croccanti; primo: risotto con pomodorino giallo del piennolo, mazzancolle e limone; secondo: rombo con patate all’extravergine e verdure; panettone e sorbetto al limone; vini di St Michael Eppan; Champagne: Moet & Chandon) e prospettive d’alta classe, perché accomodarsi di nuovo – e per la terza volta consecutiva, la quinta in assoluto – tra le prime sedici squadre d’Europa è un riconoscimento al Progetto.

SEI FORTE PAPA’. Mazzarri può gustarsi questa nuova dimensione con suo figlio, Gabriele, che ovviamente non è più il bambino di dieci anni fa, ed è accompagnato dalla fidanzata. E l’allenatore, che ricomincia in Europa da dove aveva finito, pur divorando una delle tante sigarette elettroniche, sparge leggerezza dentro e fuori, perché ad aspettare i calciatori sulla via di Posillipo che guarda il mare c’è un po’ di gente. Anno nuovo… Fonte: CdS

Fonte: CdS