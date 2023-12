Pistocchi: “Il Napoli è in crescita e Natan può giocare da terzino. Juliano? E’ stato fantastico”

Durante il programma radiofonico “Marte Sport Live“, in onda su Radio Marte, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Antoni o Juliano era un gentiluomo nei suoi comportamenti sia in campo che fuori dal terreno di gioco. Inoltre da calciatore è stato fantastico, un campione in un calcio che aveva i Rivera, i Mazzola, i Bulgarelli e molti altri nel suo ruolo. Era anche nel giro della nazionale italiana e non era assolutamente facile per un giocatore che militava nel Napoli. Lo ricordo con grandissimo affetto e la notizia della sua scomparsa mi ha rattristato. Il Napoli di ieri col Braga sono piaciute le situazioni difensive, il Napoli ha fatto meglio rispetto al passato, bene le marcature preventive. Sono stato l’unico o uno dei pochi a sostenere Natan nel ruolo di terzino sinistro in tempi non sospetti, penso che possa interpretare quel ruolo. Il Napoli è in crescita anche per quello che concerne la condizione fisica che è il vero problema della squadra. Ci sta ancora tanto da lavorare, bisogna ricostruire il morale, ma la strada percorsa è positiva. Il quarto posto non deve essere l’obiettivo unico del Napoli: la squadra non deve porsi limiti e non è detto che non si possa andare oltre gli ottavi di Champions. L’avversario sarà di livello alto ma nelle gare secche tutto può accadere. Sul mercato il Napoli deve intervenire: servono un difensore in più, di 190 centimetri veloce e un centrocampista un vice Lobotka, visto che Demme ha altre caratteristiche. Avete visto ieri il 37ennne Moutinho. Vi assicuro che si trovano in giro per il mondo”.

Fonte: Radio Marte