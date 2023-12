“Ecco quando ci sarà il rinnovo di Osimhen”

Il Napoli si prepara per la partita di campionato contro il Cagliari, che si giocherà sabato alle ore 18 al Maradona.

Factory della Comunicazione

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, per parlare della situazione degli azzurri.

“Sembra proprio che entro capodanno Osimhen rinnovi il contratto. Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis di una decina di giorni fa, infatti, ieri si sarebbero incontrati il procuratore del calciatore ed il presidente e sono state poste le basi per il rinnovo. Lo stipendio del calciatore aumenterà ed anche di parecchio e sarà inserita la clausola di 130-140mln di euro.

Non mi risulta che Mazzarri abbia chiesto un difensore centrale per gennaio ma non sarebbe una stupidaggine. Perché oggi i centrali del Napoli sono 4. Se tu ne utilizzi uno per fare anche il terzino sinistro te ne rimane solo uno per tutte le ruote. Quindi sarebbe un reparto da implementare. Se Zanoli andasse via e al suo posto arrivasse Faraoni dal Verona si potrebbe andare su un giocatore che sappia fare tutte e due i ruoli, centrale e terzino.