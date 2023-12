Ventura: “Mazzarri ha riportato serenità, ora serve un filotto di vittorie per recuperare terreno”

Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianpiero Ventura, allenatore ed ex tecnico del Napoli: nel corso della trasmissione” diè intervenuto Gianpiero Ventura, allenatore ed ex tecnico del

“Mazzarri ha riportato quella serenità che mancava. Garcia appena arrivato a Napoli disse che avrebbe fatto altre cose rispetto al passato. Mazzarri invece ha detto che fosse la squadra più forte che abbia mai allenato questo Napoli. Nel primo tempo di Bergamo, a Madrid e nel primo tempo contro l’Inter la squadra ha fatto bene. Il problema è che nel secondo tempo le distanze sono cambiate e quando incontri squadre di qualità paghi pegno.

Non credo sia facilissimo per Mazzarri perché ha sì e no un giorno e mezzo per lavorare tra una partita e l’altra.

Kvaratskhelia ha voglia di dimostrare e tornare quello dello scorso anno.

La Roma è alla portata di questo Napoli, sarebbe fondamentale riuscire a centrare le partite con Cagliari e Roma per avere la possibilità di rivedere le cose.

Bisogna avere pazienza perché non stiamo parlando del Napoli dello scorso anno, ma di quello post Garcia. Parliamo di una squadra che un mese fa perdeva con l’Empoli in casa. Non c’era compattezza di spogliatoio e non c’era Osimhen che ora sta rientrando.

Natan ha fatto una buona partita ieri sera tenendo presente che è un brasiliano catapultato nel calcio italiano. Con un po’ di serenità d’ambiente c’è la possibilità che permetta di fare un filottino per recuperare per la Champions. Per far sì che tutto ciò avvenga è fondamentale che si ritrovino certe cose che mancano per tornare ad essere la squadra che faceva divertire la scorsa stagione.

Continuo a dire che solo l’Inter è più forte del Napoli in generale. Il Napoli attuale è in convalescenza e ha bisogno di recuperare la salute. Credo che il Napoli abbia la porta aperta sia per centrare la Champions che qualche altra competizione. Il vero grande lavoro deve farlo Mazzarri, perché il Napoli non può concedere 20 tiri in porta a partita. Parliamo di una squadra che ha vinto il campionato stradominando in Italia e in Europa.

Cosa farei sul mercato per il Napoli? Non sono nè il presidente nè l’allenatore. Il Napoli era un diamante pazzesco che è stato un po’ incrinato. Bisogna mettere insieme le cose e avere un po’ di calma e lavorare. Stiamo parlando di 10/11 che l’anno scorso dominavano in Italia e in Europa. È successo quello che è successo purtroppo, bisogna guardare al futuro per ritrovare le distanze”.