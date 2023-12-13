Ufficiale, Serie B: tutti gli arbitri della 17^ giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 16 dicembre.
SPEZIA – BARI Venerdì 15/12 h. 20.30
PRONTERA
BACCINI – CEOLIN
IV: MUCERA
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
BRESCIA – COMO h. 14.00
DOVERI
RICCI – BELSANTI
IV: RINALDI
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
FERALPISALO’ –CREMONESE h. 14.00
MONALDI
PALERMO – CORTESE
IV: ZANOTTI
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
MODENA – CITTADELLA h. 14.00
DI MARCO
TRINCHIERI – BITONTI
IV: PACELLA
VAR: LA PENNA
AVAR: RUTELLA
REGGIANA – SAMPDORIA h. 14.00
FOURNEAU
POLITI – VOTTA
IV: RAMONDINO
VAR: DI PAOLO
AVAR: LONGO S.
VENEZIA – SUDTIROL h. 14.00
TREMOLADA
DEL GIOVANE – FONTEMURATO
IV: MAROTTA
VAR: SERRA
AVAR: PAGANESSI
ASCOLI – CATANZARO h. 16.15
SANTORO
PRENNA – MASTRODONATO
IV: MIRABELLA
VAR: MIELE
AVAR: FABBRI
COSENZA – PARMA h. 16.15
BARONI
CECCONI – BARONE
IV: GEMELLI
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
PALERMO – PISA h. 16.15
COLLU
NIEDDA – ARACE
IV: COLANINNO
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
LECCO – TERNANA Domenica 17/12 h. 16.15
MINELLI
VALERIANI – SEVERINO
IV: GASPEROTTI
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: NASCA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)