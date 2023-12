Stadio Maradona – No alla vendita, sì alla concessione, ma senza toccare le strutture presenti

No alla vendita, sì alla concessione lunga. In pratica è questa la posizione del Comune in merito allo stadio Maradona. La struttura deve mantenere la sua finalità sociale, cioè essere pubblica. Tradotto: la pista di atletica e le altre strutture dentro l’impianto non devono essere toccate. Ciro Borriello, ex assessore allo Sport ed esponente della maggioranza e del M5S delinea così lo scenario sul Maradona. Le sue parole attraverso il Mattino: «La nostra posizione – racconta – è molto semplice non siamo favorevoli alla vendita dello stadio, principale impianto sportivo pubblico della città, ma siamo favorevoli ad una concessione anche lunga 40,50 anni che sia capace anche di aumentare la capacità tecnica della Società calcio Napoli, quindi non siamo contrari al rapporto con De Laurentiis. Tuttavia la concessione lunga non deve escludere gli atleti e gli sportivi che frequentano la pista rifatta per le Universiadi e le palestre sportive». Borriello poi conclude: «Se c’è un impegno a riqualificare il Collana anche da parte del Patron potremmo anche valutare di spostare tutto lì, se non c’è questo, sì alla concessione lunga ma si pensi ad una ristrutturazione dello stadio, anche aumentando la capienza per gli europei, ma senza toccare la pista e le palestre».

Factory della Comunicazione