Repubblica: “Di nuovo gli arbitri decidono tutto da soli. Per il Napoli ci vuole un doppio allenamento”

“Audio Var su fallo Lautaro su Lobotka è mancato rigore su Osimhen? L’errore è il grande patrimonio degli arbitri per fare quello che vogliono; c’è un ambito di discrezionalità che loro stanno allargando nuovamente. L’intensità – ha detto l’editorialista di Repubblica Antonio Corbo a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – del contatto lasciata alla valutazione dell’arbitro è l’inizio del lavoro di una categoria che si riprende ed allarga la sua discrezionalità, e con essa una certa dose di potere. Gli arbitri sono questi, gli errori ci sono: bisogna essere più forti degli errori arbitrali come fatto dal Napoli l’anno scorso. Quest’anno non ci sta riuscendo e quindi soffre alcune decisioni arbitrali. Obiettivi stagionali del Napoli: coppa Italia, Supercoppa, e qualificazione tra i primi quattro per la prossima CL. A partire da oggi Mazzarri dovrebbe fare doppio allenamento: mattina fisico, pomeriggio tattico con focus sui movimenti da fare in campo in particolare modo per la linea difensiva. Bisogna scomodare i calciatori del Napoli, non esenti da colpe, costringendoli a fare doppia seduta. L’allenamento dev’essere preso seriamente, come lo studio di una materia che ti piace, che ti entra dentro. Il Napoli commette errori grossolani, Mazzarri deve andare ad incidere immediatamente su questo: se non è in grado, che torni subito De Laurentiis a Castel Volturno a fare da supervisore”.

Factory della Comunicazione