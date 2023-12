Mazzarri soddisfatto: “Oltre alla qualificazione mi interessava non prendere gol”

Il Napoli si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions League dopo aver battuto il Braga ieri sera la Maradona. Mister Mazzarri ha parlato nel post gara, chiarendo la sua soddisfazione non solo per la vittoria, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Walter Mazzarri ha tutti i motivi per essere soddisfatto. «Oltre alla qualificazione mi interessava non prendere gol, la difesa non riusciva ad essere solida. Ho visto belle cose fatte in passato come tornare a marcare in area e recuperare tanti palloni. Sono abbastanza fiducioso guardando avanti». Il tecnico e il suo credo calcistico: «Il 4-3-3 è il mio modulo preferito ma per farlo ci volevano i giocatori giusti e il Napoli ce li ha con Lobotka e due centrali veloci. Giocare così è bellissimo e continuerò così»”.

