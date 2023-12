“Il supporto tecnico di Mazzarri farà tornare Kvara a splendere”

Il Napoli di Mazzarri, dopo la vittoria di ieri in Champions contro il Braga, si prepara ad affrontare sabato alle ore 18 il Cagliari di Ranieri. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Ciotola, direttore sportivo ed ex talent scout del Cagliari. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Che Napoli è stato contro il Braga?

“E’ quel Napoli che vediamo da qualche settimana. Una squadra propositiva, anche se ieri ha beneficiato di quella fortuna che non ha assistito gli uomini di Mazzarri nelle ultime gare. Una squadra che riesce a seguire i dettami del proprio tecnico”

Quali insidie può nascondere il Cagliari?

“E’ una squadra che non molla mai. L’abbiamo visto anche contro il Sassuolo, i sardi hanno vinto all’ultimo minuto. Ranieri ha inculcato la mentalità di non mollare mai. Dunque, anche se si passasse in vantaggio, bisognerebbe tenere la tensione alta sino a quando l’arbitro non fischia. Inoltre, è una squadra di buona qualità. Penso ad Oristanio, un campano che non è riuscito ad arrivare in azzurro, o anche Viola. Nandez pare essere rinvigorito da Ranieri. Tuttavia, se il Napoli farà il Napoli, non credo ci sia scampo per il Cagliari”

Che momento è per Kvaratskhelia?

“Eravamo abituati a vedere un giocatore straripante, come lo scorso anno. Tuttavia, ci sono momenti di difficoltà che vive una squadra e che possono influire anche sulle prestazioni del singolo. Sono convinto, però, che il supporto del tecnico possa essere decisivo per far sì che un top player come Kvara torni a splendere”.