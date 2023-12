Gazzetta – Osimhen torna a segnare in Champions, il digiuno è finito

Il Napoli ha battuto il Braga ieri sera la Maradona, qualificandosi per gli ottavi di finale di Champions League. Il secondo gol, dopo una cavalcata di Natan, lo ha segnato Victor Osimhen, a digiuno di gol in Europa dalla scorsa edizione, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Ci voleva la firma del neo Pallone d’Oro d’Africa per spingere il Napoli agli ottavi di Champions. Il giorno dopo aver ricevuto il prestigioso trofeo a Marrakech, Victor Osimhen torna al gol con il Napoli. Va a timbrare il raddoppio contro il Braga dopo che l’autorete di Serdar Saatci aveva sbloccato la gara. Al 33’ il nigeriano si lancia sul traversone di Natan e conclude a rete facendosi carambolare il pallone tra i due piedi. Un colpo d’artista. Non segnava dall’8 ottobre nel k.o. del Maradona contro la Fiorentina. A quota 6 in campionato ma si era fermato in Champions. Anzi, ancora a secco. L’ultimo suo centro nella competizione risaliva al 18 aprile quando pareggiò il gol di Giroud, ma quell’1-1 decretò anche il passaggio del Milan alle semifinali. Esulta Osimhen abbracciato dai compagni e omaggiato dai cori del Maradona. Il 2-0 è un forte sospiro di sollievo per il Napoli. Osimhen sorride con il suo orgoglio di bomber ritrovato. La sua gioia è anche una sorta di liberazione dopo l’infortunio al bicipite femorale con la nazionale che gli ha fatto saltare sei gare (due di Champions) col Napoli. Sei delle otto reti (tra cui le ultime quattro; in 15 presenze totali) di Victor in Champions sono state realizzate al Maradona. Tra i nigeriani solo Obafemi Martins ha segnato più (9 volte in 34 gare) di lui nella competizione”.

