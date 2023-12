A gennaio c’è da fare un acquisto sicuro e forzato in un ruolo ben determinato

FABRIZIO LUCCHESI: “A GENNAIO IL NAPOLI PRENDERA’ UN CENTROCAMPISTA”

Factory della Comunicazione

“Osimhen titolare nonostante la trasferta in Marocco ci può stare. Con fatica Osimhen avrebbe rinunciato a presenziare alla cerimonia di ieri, a cui teneva molto. Stasera- – ha detto il dirigente a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – dovrà dimostrare che non ha tolto nulla al suo Napoli. Tenerlo a casa sarebbe stato quasi peggio, per cui la società ha fatto ciò che poteva fare accettando questa ‘trasferta’. I tempi sono cambiati ed oggi è difficile trattenere un calciatore controvoglia quando ci sono manifestazioni tanto importanti.Si tratta della cura di un dettaglio, che non è trascurabile. Se il Napoli si fosse imposto, forse avrebbe ottenuto l’effetto contrario. Lasciandolo andare, l’ha in un certo qual modo responsabilizzato. Il Napoli è in crescita, Mazzarri è la scelta migliore, è entrato nel modo giusto in una realtà che conosce bene. Siamo ancora lontani dallo standard cui la squadra può e deve ambire. Mancano solo i risultati, che sicuramente metteranno ulteriore benzina e motivazione nei calciatori. Sul mercato di gennaio il Napoli interverrà sul centrocampista, ricordiamo però che in questa sessione difficilmente si faranno operazioni strategiche, bisogna vedere se si riesce a cogliere qualche buona opportunità anche in chiave futura. I dirigenti azzurri non partiranno alla ricerca del difensore a tutti i costi, mentre credo interverranno per il centrocampista, che è un’urgenza in considerazione della partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa”.