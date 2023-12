SKY – Mazzarri: “Continuerò con il 4-3-3, ho visto dei miglioramenti”

L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, a fine gara interviene ai microfoni Sky: “Passaggio del turno a parte, mi interessava non prendere gol, essere più equilibrati, non commettere errori in alcune circostanze. Diverse cose ci sono riuscite, altre meno, ma ho visto delle cose buone. Siamo riusciti anche a far riposare qualcuno, visto che abbiamo emergenza in qualche parte del campo, in difesa soprattutto. Questi ragazzi sono forti, io devo essere bravo a far capir loro che tutti giocano al meglio contro i Campioni d’Italia. Natan per me ha grosse potenzialità, il ragazzo va sostenuto, ma può fare benissimo, viene da un campionato completamente diverso dal nostro. Io sono abbastanza soddisfatto, prima ogni traversone era gol, la squadra si allungava, ora ho cominciato a vedere qualcosa di diverso, anche nella marcatura dentro l’area. Ovvio che occorre fare di più…Bisogna già dimostrare col Cagliari che questo processo di miglioramento sta continuando ma sono abbastanza fiducioso per come vedo i ragazzi, quel poco che riusciamo ad allenarci, mi vengono dietro. Difesa a 3? il 4-3-3 è il mio modulo preferito ma per farlo ci volevano i giocatori giusti, vorrei continuare così se i giocatori mi seguono, voglio andare avanti con questo sistema di gioco”.

Factory della Comunicazione