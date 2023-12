Semplici, all.: “La distanza del Napoli dal primo posto è importante e nessuno se lo aspettava”

“Il Napoli ha un’identità precisa, è da anni che gioca con la difesa a 4, da Benitez in poi. Credo che il Napoli abbia dei concetti ben precisi e in queste ultime partite si è anche visto a sprazzi. La squadra ha qualità, forse si era persa un pò di serenità e inconsciamente qualche motivazione, ma credo che la stagione possa essere ripresa. La rosa è importante e ci sono tutti i presupposti per tornare a competere per le prime posizioni.

Ci sono dei momenti durante la stagione in cui non tutto va per il verso giusto, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per riprendersi. Anche i migliori interpreti pare stiano tornando al loro livello per cui c’è qualità per sopperire anche a qualche episodio sfavorevole.

La distanza del Napoli dal primo posto è importante e nessuno se lo aspettava, ma da fuori è difficile dare un giudizio, credo ci siano diverse concause. De Laurentiis ha fatto sempre scelte importanti, spesso ci ha azzeccato, magari non si è creare empatia con Garcia, ma si va per sentito dire perché solo chi vive lo spogliatoio sa. Credo che una serie di cose non siano andate per il verso giusto, ma c’è tempo per ripartire.

Koulibaly e Kim sono due top in quel ruolo, ma in difesa ci sono leader, Di Lorenzo su tutti. E’ chiaro che perdere uno come Kim può incidere, ma l’equilibrio che la squadra deve avere può permettere di sopperire alle assenze. E’ sbagliato dover cambiare un sistema acquisito negli anni per soli 6 mesi non andati per il verso giusto.

Mazzarri deve avere tempo per recuperare l’unione di gruppo e quella spensieratezza della squadra. Al momento ha avuto troppo poco tempo per incidere, finora ha inciso il giusto, poi col tempo certamente apporrà dei cambiamenti”.