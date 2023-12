Osimhen affida ai social la sua felicità e la sua gratitudine: “Sono sicuro che i miei genitori in cielo mi stanno sorridendo”

Victor Osimhen affida ai suoi profili social la felicità per aver vinto il Pallone d’Oro d’Africa.

“Da giovane ragazzo che veniva dalle strade di Olusosun, che doveva fare il falco nel traffico quasi ogni giorno della settimana mentre cresceva per sopravvivere alle numerose sfide che io e la mia famiglia stavamo affrontando, diventare un tesoro in Africa e nel calcio mondiale era un sogno selvaggio. Non ci sono parole per esprimere la gioia che ho nel cuore, questo è un momento molto speciale per me.

Il mio viaggio calcistico è stato un ottovolante di alti, bassi duri ed emozioni. I gol, gli echi e l’esultanza delle vittorie mi fanno andare avanti anche quando le critiche, l’odio e il dolore delle sconfitte mi colpiscono duramente nel petto. Il supporto della mia fantastica famiglia, dei miei tifosi, in particolare dei miei tifosi nigeriani, e l’amore per il bellissimo gioco del calcio mi motivano a puntare più in alto ogni giorno.

Perdere i miei cari genitori nel corso di questo viaggio lascia una cicatrice nel mio cuore poiché sono sempre stati la mia principale forza trainante per il successo sin da quando ero bambino, possano le loro anime continuare a riposare in pace. Alla mia meravigliosa famiglia grazie per avermi sempre sostenuto e per avermi amato così tanto. Non sarei arrivato fin qui senza il vostro stimato supporto. Ai miei fan e ai sostenitori nigeriani, la vostra dedizione nel sostenermi nei giorni buoni e nei giorni cattivi non passa inosservata, anche in mezzo alle frecce dell’odio lanciate contro di me siete ancora al mio fianco. Ve ne sono grato.

Vincere il CAF Best African Player 2023 è una testimonianza del mio duro lavoro, del vostro amore e del vostro supporto. Sono così orgoglioso di me stesso per aver ottenuto questo prestigioso premio. Grazie CAF, a tutti gli allenatori con cui ho giocato sia a livello locale che internazionale, la tua saggezza e conoscenza hanno giocato un ruolo enorme nel guidare la mia carriera calcistica, grazie mille. Sono sicuro che i miei genitori in cielo mi stanno sorridendo, questo è per te. Mi congratulo anche con Chiamaka Nnadozie e Asisat Oshoala per i loro prestigiosi riconoscimenti. I sogni si avverano! Grazie a tutti, DIO è il più grande”.