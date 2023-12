Meret via? L’opzione è automatica ed è a favore del Napoli…

Sembra sempre essere sul mercato, Alex Meret. La sua “avventura in azzurro” non è mai stata del tutto tranquilla, tra ballottaggi e critiche. Il suo agente, però, Federico Pastorello, parlando del futuro del suo assistito, afferma che sarà ancora con la casacca del Napoli. «Meret via a zero? L’opzione di rinnovo c’è ed è in favore del Napoli, la consideriamo come al 100% esercitata già oggi». In estate il club di De Laurentiis può allungare di un’altra stagione l’accordo con il portiere «Poi però faremo il punto con la società, c’è grande serenità nei rapporti». Il procuratore ha poi continuato a Tmw Radio: «La stagione è complicata e col cambio di allenatore il focus è sull’annata in corso. Alex ha il contratto in scadenza ma c’è un’opzione automatica, quindi senza fretta. Lui è disponibile a rimanere a Napoli, vedremo cosa accadrà»

