Mandarini: “Osimhen si è consacrato lo scorso anno, per il rinnovo vuole garanzie”

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La scorsa fu una stagione straordinaria per Osimhen, s’è consacrato come uno dei giocatori più forti in circolazione, è tra i primi tre centravanti al mondo con Kane e Haaland. L’anno scorso gli è andata bene dal punto di vista degli infortuni, quest’anno è stato fermo più tempo. Non ci credo nemmeno se lo vedo che Mazzarri stasera non si affidi a lui dal 1′. Rinnovo? E’ ripartito un dialogo, la vicenda va avanti da troppo tempo per poter dare sentenze, è una storia complessa che merita una nuova chance che è arrivata inaspettatamente. Vediamo che succede, per il momento non ci sono grandi novità da segnalare. Se s’è riaperto un dialogo vuol dire che non c’è una chiusura definitiva. Un calciatore come Osimhen, per sposare un progetto, vuole delle garanzie tecniche e vuole sapere che direzione prende il progetto Napoli. Uno come lui vuole soltanto crescere e vincere. Del Piero o Kvaratskhelia? Imparagonabili, Del Piero ha una storia di vittorie incredibili, mentre Kvaratskhelia è all’inizio e in prospettiva può diventare più bravo di Del Piero e non solo“.

Factory della Comunicazione