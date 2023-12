Insigne, premiato dal Coni, incita gli azzurri: “Il Napoli raggiungerà la qualificazione perché lo meritiamo”

Lorenzo Insigne, che resterà in Italia fino a gennaio, è stato premiato dal Coni nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli per la vittoria di Euro 2020. A margine della premiazione, l’ex capitano del Napoli ha parlato di questo momento no ed ha incitato gli azzurri da vero tifoso, come scrive oggi Il Mattino. “ «Il Napoli giocherà una grande partita e raggiungerà la qualificazione perché lo meritiamo». È un tifoso d’eccezione che spinge gli azzurri questa sera a conquistare quel punto necessario per il passaggio agli ottavi di finale di Champions: Lorenzo Insigne, premiato dal Coni al Maschio Angioino per la vittoria ad Euro 2020. Con lui Di Lorenzo, Meret e Raspadori per i quali sarà organizzata una cerimonia a Castel Volturno. «È una bella sensazione ricevere questo riconoscimento. Sono orgoglioso perché significa che abbiamo fatto qualcosa di molto importante per la nostra nazione. Spero in Germania di rivivere le stesse emozioni». L’obiettivo è la maglia azzurra: «Ho un buon rapporto con Spalletti. Finora hanno inciso i miei infortuni. Finché scenderò in campo l’obiettivo sarà sempre quello di indossare la maglia azzurra. Con Spalletti ci siamo messaggiati, ho fatto i complimenti per la qualificazione. La maglia della Nazionale non si rifiuta mai ma è normale che il mister faccia le sue scelte in base ai giocatori che stanno meglio»”.

