Il Mattino – Napoli-Inter, gli audio tra Massa ed il Var fanno arrabbiare i tifosi azzurri

Dopo poco più di una settimana gli episodi riguardanti la direzione di Napoli-Inter, protagonista l’arbitro Massa, ancora suscitano polemiche, specie dopo l’ascolto degli audio tra il direttore di gara ed il Var, come riporta Il Mattino. “A distanza di una settimana, come da abitudine, pubblicati gli audio dell’arbitro Massa e del Var che hanno diretto Napoli-Inter lo scorso 3 dicembre. Una gara piena di episodi dubbi, il primo su Lobotka con un fallo non fischiato che avrebbe evitato il primo gol nerazzurro.

