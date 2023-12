Gazzetta – Tra step vari, ecco quanto vale passare il turno contro il Braga

Il Napoli è chiamato stasera a vincere, o comunque a passare il turno, e ad attenderlo al Maradona c’è il Braga, che viene da una scia di 5 vittorie su quattro gare. Qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League per il Napoli significherà tanto, non solo per il morale degli azzurri, ma anche in termini economici, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Napoli-Braga vale tantissimo e non solo a livello sportivo: c’è da sfatare il tabù Maradona, dove il Napoli non ha ancora vinto in Europa quest’anno e dove la squadra azzurra non fa festa da settembre, nel 4-1 contro l’Udinese. Ma soprattutto c’è da ritrovare sorriso e fiducia, per rilanciare le ambizioni in Italia e in Europa. Di colpo, la sfida contro i portoghesi si è trasformata in un tesoro per Aurelio De Laurentiis, per oltre dieci milioni di motivi. Intanto, il passaggio agli ottavi di Champions garantirebbe al club azzurro 9,6 milioni di euro: un pari – ma al Napoli può andare bene addirittura perdere con un solo gol di scarto grazie alla migliore differenza reti generale – porterebbe nelle casse del Napoli altri 900 mila euro, mentre la vittoria varrebbe altri 2,8 milioni. Insomma, a conti fatti, la partita di stasera contro il Braga vale un assegno da 12,4 milioni, che, immaginando un ottavo di finale nobile e il conseguente probabile sold out, porterebbe il jackpot intorno ai 15 milioni”.

