Gazzetta – Mazzarri, tra passato e futuro, stasera col Napoli in Europa dopo dodici anni

Stasera Walter Mazzarri ritornerà al Maradona col Napoli in Champions League dopo dodici anni, contro il Braga, contro cui la partita vale la qualificazione agli ottavi di finale. Il tecnico toscano, tra passato e futuro sa bene che l’obiettivo è da centrare per cominciare a risalire, anche di morale. La Gazzetta dello Sport scrive: “Intanto, stasera, Mazzarri farà il suo ritorno a Napoli in Champions dodici anni dopo l’ultima panchina: era il 22 novembre 2011, il Napoli superò il favorito City, andando poi a conquistarsi la qualificazione in casa del Villarreal. Agli ottavi, però, Mazzarri saltò l’andata contro il Chelsea per squalifica: finì 3-1 per il Napoli in una delle prime indimenticabili notti di Champions dell’era ADL. All’epoca gli azzurri erano una cenerentola della competizione, una squadra di quarta fascia. Quest’anno, per la prima volta, il Napoli è stato inserito in prima fascia e vuole difendere questo nuovo status europeo, centrando l’obiettivo minimo prefissato, ossia gli ottavi. Ecco, dopo l’ultima deludente partita a Fuorigrotta, col pareggio contro l’Union Berlino che veniva da tredici sconfitte consecutive che di fatto diede un altro colpo pesante alla già traballante panchina di Garcia, De Laurentiis chiede a Mazzarri e ai suoi giocatori – a cui ha promesso un premio in caso di passaggio del turno – il massimo risultato, per poter guardare con fiducia al futuro”.

