CdS – Nessun timore, Osimhen “Il Re Leone”, incoronato a Marrakech, si è allenato regolarmente

Victor Osimhen, è stato premiato ieri a Marrakech con il Pallone d’Oro in Africa, era il suo sogno e non è voluto mancare, e anche se aveva destato qualche timore che avesse lascato Castel Volturno alla vigilia di una gara importante come quella di stasera al Maradona contro il Braga, l’attaccante azzurro si è allenato regolarmente nel suo paese, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Il re leone. Victor Osimhen ha alzato ieri al cielo di Marrakech il Pallone d’oro d’Africa, Ballon d’Or Africain 2023, e oggi si metterà a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions contro il Braga. Il Napoli e Mazzarri hanno autorizzato il viaggio lampo in Marocco – andata e ritorno in giornata a bordo di un volo privato – e lui farà di tutto per ripagare con i fatti, con i gol che servono per battere i portoghesi e conquistare il passaggio del turno. Fondamentale per il presente e il futuro del club e della squadra. La sua assenza all’allenamento di ieri, alla vigilia di un impegno così importante, ha inizialmente seminato qualche goccia di perplessità tra le onde del popolo azzurro – inutile negarlo -, ma Victor teneva tantissimo alla cerimonia, sognava da sempre di vincere il premio più ambito della sua terra davanti a idoli assoluti del calibro di Eto’o e Amunike, e soprattutto una volta arrivato a Marrakech, in Marocco, la sede del gran gala, s’è regolarmente allenato. Da solo, in una struttura messa gentilmente a disposizione, come da programma studiato dallo staff tecnico e dallo staff medico del Napoli: lavoro e massaggi come se fosse stato a Castel Volturno, considerando che con lui è partito anche un fisioterapista”.

