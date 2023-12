CdS – Il Braga ci crede, Jorge: “Per noi è come se fosse una finale”

Basta anche una sconfitta per 0-1 stasera al Napoli per conquistare un posto agli ottavi di Champions League contro il Braga, che ci crede però e vuole farlo fino all’ultimo minuto come scrive oggi il Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“Ci credono e non potrebbe essere altrimenti, vista l’opportunità che si è presentata all’ultima giornata. Il Braga arriva a Napoli con il vento in poppa. La squadra di Artur Jorge ha vinto 4 delle ultime 5 partite ed è quarta in Portogallo, ma a soli 2 punti dalla coppia di testa Sporting Lisbona-Porto. «Per noi è come se fosse una finale – ha spiegato l’allenatore -. Il Napoli non è di certo quello della scorsa stagione, ma la loro classifica è ingannevole: è una squadra forte con ottimi giocatori e un allentare competente. Se questa fosse una partita normale, anche un pareggio sarebbe un ottimo risultato, ma non lo è. Ai miei calciatori ho detto di essere ambiziosi e di provare a fare la storia». Al Braga potrebbe bastare anche un pareggio per essere certo di un posto in Europa League, ma non è questo l’obiettivo dei portoghesi, oggi senza lo squalificato Niakaté e senza nemmeno Alvaro Djaló, attaccante da 2 gol in Champions e da 12 in stagione. «Siamo orgogliosi di quanto fatto finora e di poterci giocare la qualificazione all’ultima giornata. Sappiamo che serve una vittoria con due gol di scarto – ha ricordato il centrocampista André Horta -, ma le sensazioni sono positive. Abbiamo la possibilità di arrivare per la prima volta nella storia del club agli ottavi di Champions»”.