Brambati, 7Gold: “Al Napoli oggi manca Kim, colui che guidava la difesa”

Massimo Brambati, opinionista a 7Gold, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“I difensori che marcano bene in area ce ne sono pochi in giro non sono allenati o istruiti a pensare di guardare l’avversario e non la palla. Il cross di Cambiaso era leggibile per la retroguardia, ma il difensore deve essere bravo sull’uomo, in quel momento serve avere la mentalità giusta, ovvero il pallone o viene intercettarlo dal difendente oppure comunque non deve arrivare all’attaccante. Al Napoli oggi manca Kim, colui che guidava la difesa e che consentiva a Rrhamani di giocare meglio. Non sono molto fiducioso sulla vittoria del Napoli sullo Sporting Braga, ma che passi il turno, e penso che sia l’obiettivo primario, non ho molti dubbi. In generale mi sembra che a questa squadra manchi un po’ di cattiveria, di motivazione, come se lo scudetto dello scorso anno avesse svuotato gli stimoli. Non vorrei che Spalletti, che era il leader assoluto, abbia lasciato anche perché aveva capito che ci sarebbe stato questo problema. Ci sarebbe voluto Conte sin dall’inizio: se De Laurentiis avesse scelto o convinto Conte sin dall’estate penso che la squadra avrebbe avuto le pile cariche come nell’anno dello scudetto. Il Napoli, comunque, contro la Juventus ha compiuto alcuni passi in avanti, ma già nella partita con l’Inter la squadra è stata castigata dagli episodi legati agli errori arbitrali. Alcune gare cambiano a seconda di questi, importanti, dettagli. Però questi errori non devono diventare un alibi ma vanno comunque menzionati”

