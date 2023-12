Sorrentino: “Meret? Trovarne uno più forte è difficile”

L’ex portiere Stefano Sorrentino, oggi opinionista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, programma in ona su Radio Marte, parlando del momento attraversato dal Napoli di Mazzarri.

Ecco le parole di Stefano Sorrentino:

“Per il Napoli credo che sia importante passare il turno in Champions ma con una prova soddisfacente visto che vale sempre il vecchio detto che vincere aiuta a vincere. Sarebbe importante, in verità, imporsi con un clean sheet, in modo da acquisire sicurezza e autostima che possono servire per fare più punti possibili nelle ultime gare del 2023. Il Napoli prende troppi gol, ci sono errori individuali ma anche di squadra. Bisogna però cancellare i paragoni con lo scorso anno. Garcia? La verità è che non è mai stato accettato da nessuno sin dall’inizio, anche per colpa sua. I risultati con il cambio di allenatore, al netto del calendario difficile, non sono mutati. Evidentemente c’è qualcosa che non va nella squadra, che prende anche sempre gli stessi gol con estrema facilità“.

Sorrentino ha poi parlato di Meret, attuale portiere del Napoli, al centro di grandi polemiche per le sue prestazioni: “Meret? Lo scorso anno ha fatto il migliore campionato della sua carriera ed è apparso come un campionato normale. Quest’anno viene preso di mira, ha commesso alcuni errori ma di sbagli ne abbiamo commessi e ne commettiamo tutti. Per me è un portiere di primissimo livello, ancora giovane e in Nazionale. Oggi trovare un portiere più forte di Meret è difficile, poi tocca sempre al campo emettere il verdetto finale. Tuttavia penso che il Napoli abbia altri problemi più urgenti e non certo quello del portiere“.

