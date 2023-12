Serie A, Pavoletti fa impazzire il Cagliari: rovesciata decisiva al 94′!

Finisce 2-1 il monday night della quindicesima giornata fra Cagliari e Sassuolo. Gli ospiti partono forte ed impiegano appena sette minuti a sbloccare il match, con Erlic bravo a liberarsi della marcatura di Zappa e Dossena e colpire di testa su suggerimento da calcio d’angolo di Lauriente. In precedenza era andato vicino al bersaglio Pinamonti, con Scuffet protagonista di un autentico miracolo. Dopo aver accusato il colpo, la formazione di Claudio Ranieri inizia a prendere campo e va vicina al pareggio con Prati: Consigli salva il pallone sulla linea di porta. La gara è vivace e le due squadre non rinunciano a costruire occasioni (Pinamonti e Lapadula sugli scudi), ma il punteggio all’intervallo arride ai neroverdi. Da registrare uno scontro fra Sulemana e Thorstvedt, col giocatore emiliano – rimasto in campo dopo le opportune cure – che ha avuto la peggio perdendo due incisivi.

Nella ripresa è ancora il Sassuolo a cercare il raddoppio in due circostanze, con Pinamonti prima e Lauriente poco dopo, mentre al 63′ arriva la svolta del match: intervento in ritardo di Ruan Tressoldi su Lapadula che porta all’espulsione del difensore brasiliano. I padroni di casa iniziano a premere sull’acceleratore e ci provano con Prati – conclusione da fuori bloccata da Consigli – e Luvumbo, il cui tiro di sinistro termina di poco sul fondo, mentre i ragazzi di Dionisi non possono far altro che difendersi con le unghie e con i denti. Poco prima del novantesimo, Pavoletti schiaccia di testa a botta sicura trovando ancora un salvataggio da parte del portiere ospite. Il finale è di quello vietato ai deboli di cuore: prima un gol annullato a Bajrami – fuorigioco di Volpato per centimetri – poi il pareggio di Lapadula, che stoppa la palla e mette alle spalle di Consigli. Finita qui? Neanche per sogno. Dopo due tentativi alti di Zappa, è Leonardo Pavoletti, l’uomo dai gol pesantissimi, a far esplodere l’Unipol Domus con una rovesciata e regalare al Cagliari un successo fondamentale in ottica salvezza. Con questo risultato, i rossoblu (prossimi avversari del Napoli) salgono a quota 13, mentre il Sassuolo resta fermo a 15 in piena lotta per non retrocedere.

Di seguito il tabellino della gara (fonte Modenatoday):

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Viola, Oristanio; Lapadula. All. Ranieri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, M.Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

Arbitro: sig. Mariani di Aprilia.

Marcatori: 7′ Erlic, 94’ Lapadula, 99′ Pavoletti

Ammoniti: Laurienté, Erlic, Goldaniga, Consigli, Thorstvedt, Mulattieri.

Espulso: 63′ Tressoldi.