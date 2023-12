Napoli-Braga, azzurri superiori ma in Champions nulla è scontato

Giovanni Galeone, ex allenatore – tra le altre – del Napoli, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia la Rete degli azzurri, alla vigilia della sfida di Champions contro il Braga.

“L’annata non è buona per il Napoli, ma va detto che difficilmente si vincono due annate di fila, è molto difficile da fare. Certo, il Napoli aveva tutte le carte in regola per provarci, forse il cambio di allenatore ha condizionato. Il lavoro che si fa in allenamento nella settimana è la cosa più importante per una squadra, Mazzarri cercherà di mettere le cose a posto. Le gare difficili non hanno aiutato Walter. A Torino e a Cagliari non è stato trattato benissimo, lui è un buon allenatore. Non sono stato d’accordo con De Laurentiis quando ha scelto Garcia, doveva continuare sulla linea Spalletti perchè la squadra non doveva cambiare. Al posto di Garcia, avrei ripreso Benitez, un vecchio amore.

Allegri preferisce giocatori pronti, ma se andate a vedere le finali di Champions, ci vanno sempre le squadre che contano giocatori che hanno confidenza con le coppe.

Napoli-Braga è una gara complicata soprattutto sotto l’aspetto mentale. Non credo ci sia partita dal punto di vista tecnico, perchè ritengo il Napoli superiore, ma in Champions mai nulla va dato per scontato”.