Mpasinkatu: “Osimhen? Giusto che vinca il Pallone d’Oro africano”

Il dirigente sportivo Malù Mpasinkatu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal, trasmissione sportiva in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le parole di Malù Mpasinkatu:

“Mi auguro che sia Osimhen a vincere il Pallone d’Oro Africano, sarebbe una bella vittoria per lui, per il Napoli e per il calcio italiano. Non me ne vogliano Salah e Hakimi, ma ciò che ha fatto Osimhen l’anno scorso è stato straordinario. Il Pallone d’Oro Africano vale quanto quello europeo ed il calendario di questi eventi non lo decidono i calciatori. Anche Hakimi è impegnato in Champions League in questi giorni, come Osimhen. Il nigeriano tornerà carico perchè se vince il Pallone d’Oro tornerà a lottare in campo“.

