Modugno: “Possibile novità Zanoli. Ecco la verità su Osimhen”

Il noto giornalista Sky, Francesco Modugno, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live in diretta su Radio Marte, parlando del Napoli.

Ecco le parole di Francesco Modugno:

“Osimhen è il principale candidato a vincere il Pallone d’Oro Africano e non ho mai visto qualcuno ritirare un titolo simile per delega: difficile pensare che potesse restare a Napoli e non andare personalmente in Africa… Con lui, comunque, c’è anche Micheli, dirigente del Napoli, oltre ad un fisioterapista del club. Certo, siamo alla vigilia di una sfida che vale tanto come soldi, immagine ed obiettivi sportivi del Napoli, ma la cerimonia è fissata per questa sera e non si poteva fare altrimenti. Si registra una scarsa flessibilità del calendario internazionale: si sapeva da prima che il premio sarebbe andato ad un giocatore impegnato comunque in Champions League, quindi perché non fissare in un’altra data la sua assegnazione? Osimhen giocherà titolare col Braga. Magari farà qualcosa in palestra lì in Africa, dove è stato accompagnato da un fisioterapista del Napoli, prima di ripartire per l’Italia. Qualora dovesse essere incoronato vincitore, tornerebbe ulteriormente galvanizzato. Novità Zanoli a sinistra dal primo minuto? E’ una mossa che non sorprenderebbe: si deve spingere da quel lato, in una gara in casa e nella quale blindare la qualificazione agli Ottavi. Il Napoli proverà a fare la partita contro una squadra di valore e che ha il miglior attacco del suo campionato“.

