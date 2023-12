Kvara-Osi: basterebbe una scintilla per ritrovare il sorriso

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia un anno fa erano la coppia dei sogni. Beh, bisogna che una scintilla la riaccenda. Domani una gara fondamentale per la stagione azzurra, che vale l’accesso agli ottavi. Battere il Braga è un o biettivo decisamente alla portata della squadra, ma per “andare oltre” occorre che la coppia più bella ritrovi il sorriso. Kvara dovrebbe farcela, Osimhen dovrebbe rientrare in tempo dal Marocco dove partecipa al “Calciatore africano dell’ anno”. Scrive La Gazzetta dello Sport: “L a scorsa Champions fu un’ottima vetrina, ma Kvara e Osi in questo torneo europeo sono ancora senza un gol, solo un assist per parte. È vero che il nigeriano è stato infortunato per oltre un mese, ma ciò non giustifica un’astinenza che domani sera al Maradona dovrà finire per riaccendere le stelle e ridar loro il sorriso. Stesso discorso vale per Kvara che si è “acceso” solo a Berlino e con il suo assist per Raspadori ha portato tre punti pesantissimi per la classifica del girone. Perché poi basta appunto una scintilla per infiammare il Maradona di passione e riaccendere questo Napoli. “

