Il commento di Salvione al Cds: “Il Napoli ha bisogno di Napoli”

Alessandro Barbano, giornalista del Corriere dello Sport, ha scritto in merito al momento negativo che sta attraversando il Napoli. “N on è il momento dei processi, è troppo presto per fermarsi a pensare agli errori fatti. Serve una reazione, bisogna venire fuori al più presto da questo momento nero. Sono stati cinque mesi disastrosi, sotto ogni punto di vista. Dalla scelta dell’allenatore, che ha costretto De Laurentiis a intervenire in corsa, fino al mercato, non all’altezza di una squadra che puntava a fare un ulteriore salto di qualità. Il vantaggio da campioni d’Italia è stato dilapidato con una velocità record: il Napoli aveva chiuso la marcia trionfale con 16 punti di distacco sulla seconda, dopo 15 giornate di punti ne ha 17 in meno rispetto all’anno scorso e 14 in meno rispetto all’Inter capolista.

