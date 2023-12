Bucchi: “Osimhen in Marocco? Tornerà più carico!”

L’ex calciatore del Napoli, Cristian Bucchi, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, discutendo del momento della squadra azzurra.

Ecco le parole di Cristian Bucchi:

“Partite come quella con la Juve sono gare che si decidono sugli episodi, ed il Napoli purtroppo è uscito sconfitto. Peccato perché in tutta la partita ha dimostrato di esserci e di essere soprattutto su ottimi livelli. Mazzarri è subentrato con un calendario difficilissimo, praticamente si è trovato in mezzo ad un uragano. Ma il mister secondo me ne è uscito bene, perché il Napoli ha ritrovato il suo animo. Contro il Braga magari arriverà finalmente una vittoria che possa dare consapevolezza e anche e soprattutto il risultato che ti serve per ritrovare il giusto spirito. Credo che la squadra se lo meriterebbe. Capisco i tifosi, ma Osimhen è abituato agli spostamenti così repentini, come magari calciatori del calibro di Cavani e Gargano quando andavano in Uruguay per le nazionali. Tornavano ed in allenamento erano già pronti per scendere in campo. Così anche Osimhen lo possa fare, perché dal punto di vista motivazionale potrebbe arrivare davvero molto carico perché speriamo possa tornare con un bel trofeo“.

