Annata diversa, servono certezze. Ma la squadra sta migliorando

Luca Fusi, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia la Rete degli azzurri, attesi dal decisivo match di Champions contro il Braga.

Factory della Comunicazione

“Tutti i reparti devono lavorare in fase difensiva, ai miei tempi garantivano un’adeguata copertura alla difesa. Questo è un momento particolare per il Napoli, ma credo che la squadra riuscirà a trovare le sensazioni della stagione passata. E’ un’annata diversa e alcuni giocatori non riescono ad esprimersi come hanno fatto l’anno scorso, ma la stagione non è da buttare perchè il Napoli è comunque in zona Champions e ad un passo dalla qualificazione. Domani si giocherà Napoli-Braga, gli azzurri dovranno fidarsi di Mazzarri che ha esperienza e credo che la squadra entrerà in campo con l’approccio e le motivazioni giuste. Si può giocare con tranquillità perchè anche l’1-0 non penalizza il Napoli. La squadra ha solo bisogno di ritrovare certezze, poi sono certo che si rimetterà in cosa su tutti i fronti.

Lobotka, Anguissa e Zielinski sono gli stessi dello scorso anno, è solo un periodo in cui la squadra dopo aver vinto ha avuto un calo, una flessione mentale. Bisogna solo ripartire perchè abbassando le tensioni e ritrovando lo spirito giusto si può solo migliorare. E mi pare che il Napoli lo stia già facendo, anche contro la Juve ha fatto benissimo. Se la squadra riesce a dare continuità, a mettere in campo intensità è molto competitiva.

L’Inter è meritatamente davanti, ha un gioco definito, una identità e Inzaghi ha creato la giusta sinergia. Vanno fatti però anche i complimenti ad Allegri che sta ottenendo grandi risultati con una squadra non competitiva al massimo”.