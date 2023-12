Tmw – Napoli in fermento sul mercato! Il club farà due operazioni in entrata: i dettagli

Il giornalista Niccolò Ceccarini scrive così, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, sul calciomercato del Napoli in vista della sessione invernale di gennaio.

“Il Napoli è in fermento. La squadra ha sicuramente bisogno di almeno un innesto in vista della seconda parte della stagione. Di sicuro serve un centrocampista, considerato che Anguissa sarà impegnato in Coppa d’Africa. Tenendo presente anche che in uscita c’è Demme.

Il Napoli però non si fermerà qui. Il lavoro della società proseguirà anche in difesa, nella zona di destra. Il club azzurro stavolta con ogni probabilità darà il via libera per la partenza di Zanoli. Il giovane esterno ha bisogno di giocare con continuità e per questo l’ipotesi di un prestito secco è estremamente concreta.

E per questo servirà un’alternativa. In serie A su Zanoli c’è molto interesse, ma anche all’estero. Il Genoa ci pensa, in piedi c’è anche la possibilità di uno scambio con la Salernitana con Mazzocchi”.