Sono tre i rinforzi a cui punta il Napoli nel mercato invernale

Il Napoli ci riprova a gennaio. Se la campagna di rafforzamento di luglio e agosto non ha sortito fino in fondo gli effetti sperati – lo dicono i numeri – ci si affaccia con fiducia alla finestra del mercato di… riparazione. A conti fatti dei tre acquisti arrivati per il post scudetto, infatti, il solo Natan in difesa ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Napoli che prima era guidato da Garcia ed oggi è nelle mani di Mazzarri. Una difesa comunque in eevidente difficoltà con il brasiliano che non è riuscito – finora almeno – a colmare l’assenza di un giocatore come Kim. A centrocampo e in attacco Cajuste e Lindstrom finora sono state delle meteore. Si legge ancora sul Mattino.itDue innesti di prospettiva, intendiamoci, ma non ancora maturi per il campionato italiano. Lo svedese ha alternato cose buone a cose meno buone, ha pagato lo scotto del noviziato in massima serie e pian piano sta prendendo confidenza con il calcio italiano. Il vero e proprio oggetto misterioso finora è stato Lindstrom. L’attaccante ex Francoforte ha collezionato appena 8 presenze (spesso scampoli) in campionato senza mai incidere. Mazzarri lo ha già detto e si aspetta di essere ascoltato in chiave rinforzi. Il Napoli conta di piazzare almeno due-tre innesti. Un difensore, un centrocampista, forse anche due, ed un esterno. Kilman e Hancko sono vecchi pallini del club azzurro per quanto riguarda la difesa. In mediana, invece, si punta a sostituire Anguissa (che sarà assente per la coppa d’Africa) e intanto si continua a flirtare con Samrdzic dell’Udinese.