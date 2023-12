Napoli-Braga: sale l’attesa tra i tifosi

L’attesissima sfida Napoli -Braga è alle porte, e continua il fermento mediatico e telematico sull’evento sportivo, importante per la squadra partenopea in quanto valido per la sesta giornata della Champions League, ovvero per l’ultima giornata della fase a gironi del Gruppo C.

Alle 21 del 12 dicembre lo Stadio Diego Armando Maradona risuonerà del fischio d’inizio dell’incontro, e il team azzurro del ct Walter Mazzarri conterà proprio sul sostegno del pubblico di tifosi per aggiudicarsi una vittoria sperata, almeno sulla base delle precedenti partite con lo Sporting Braga. Il 4 agosto dello scorso anno gli azzurri avevano portato a casa un 3-1, mentre il 20 settembre di quest’anno il Napoli se l’è cavata con un 2-1, su cui ha influito però l’autogol di Niakate. Lo spirito sembra comunque essere quello giusto, anche perché, dopo la sconfitta 4-2 contro il Real Madrid della scorsa settimana, il match rimane per la squadra l’ultima speranza verso gli ottavi. La qualificazione potrebbe avvenire con una vittoria, con un pareggio, con una sconfitta e solo un gol di scarto. La sconfitta definitiva riporterebbe gli azzurri in Europa League.

Ma cosa dicono i pronostici, e quali sono le attese? Secondo gli storici concessionari, ma anche seguendo probabilità e quote offerti dai nuovi bookmakers autorizzati specializzati nelle puntate sul calcio, gli azzurri sono dati vincenti in media a 1.40, il pareggio sta a quota 4.50 mentre una vittoria dello Sporting a 6.50. Nel caso delle puntate più specifiche, il gol per entrambe le squadre ha una probabilità stimata a 1,72, ma le reti di entrambe le squadre al primo tempo si allungano a quota 4.

Come per ogni match, si tratta di pronostici sulla base dello storico e delle specifiche della partita, tra cui proprio la classifica, i precedenti incontri e il vantaggio, per il Napoli, di poter contare sui tifosi partenopei. Intanto proseguono a pieno ritmo le vendite dei biglietti per seguire l’incontro al Maradona, e già risultano esauriti quelli per l’accesso alle Curve Superiori.

Le tre fasi della vendita dei tagliandi hanno dato la precedenza ai possessori di Abbonamento Italia e a quelli della Fidelity Card SSC Napoli e, solo dopo questi primi due step, si è proceduto alla vendita libera. Gli incentivi della società verso i fan azzurri più fedeli sono mirati proprio a incoraggiare la presenza al Maradona, anche se la partita, per chi segue il campionato da casa, sarà visibile su Sky in diretta, e in streaming su NOW e Sky Go.