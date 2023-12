Napoli/Braga: a Mazzarri è piaciuto l’ex doriano, nuovi problemini di infermeria

La squadra è rientrata nella notte con un volo da Torino Caselle a Capodichino dopo la sconfitta contro la Juventus. Mazzarri ha voluto tutti a Castel Volturno in mattinata per la seduta d’allenamento. Niente giorno libero, visto che martedì sera si torna subito in campo. Qualcosa cambierà al Maradona contro il Braga, match decisivo per il passaggio agli ottavi di Champions League. Vista la carenza di terzini, Zanoli a sinistra è un’ipotesi plausibile dal primo minuto contro i portoghesi, che nell’ultima giornata di campionato hanno vinto 3-1 in casa del Vizela. Il terzino s’è ben comportato allo Stadium quando è entrato nella ripresa per dare una mano sulla fascia a Kvaratskhelia per circa un quarto d’ora, fino a che il georgiano non è stato sostituito da Simeone. Adattato anche lui, certo, perché è la destra il suo regno, ma Alessandro ha dimostrato di avere la gamba e la personalità necessarie. Il recupero di Mario Rui, fermo da poco meno di un mese, è ancora incerto e la sua situazione verrà valutata giorno per giorno: ieri il portoghese non s’è allenato con il gruppo e ha svolto un lavoro personalizzato in campo. Gollini è rimasto invece a casa a scopo precauzionale per un leggero stato influenzale, mentre Cajuste ha lavorato a parte in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio accusato venerdì sera a Torino. Quelli che hanno giocato contro la Juve hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri sono stati impegnati in torello, riscaldamento e lavoro aerobico, ha fatto sapere il Napoli nel suo report giornaliero. Contro il Braga, martedì alle 21, difficilmente ci sarà il tutto esaurito al Maradona nonostante i prezzi più contenuti rispetto alla sfida contro il Real Madrid e identici a quella con l’Union Berlino. Fino a ieri sera soltanto le curve superiori erano esaurite, mentre c’era ancora disponibilità di biglietti per gli altri settori, in particolare per le tribune Posillipo e Nisida. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione