Max Gallo commenta sul Cds: “Quel gesto di Osimhen è un segnale di speranza”

Quel gesto. Il commento di Max Gallo sul Corriere dello Sport: “Il vero segnale di speranza del Napoli è in quel gesto di Osimhen a fine partita allo Juventus Stadium. In quelle due mani mostrate ai tifosi bianconeri: da un lato cinque dita e dall’altro uno solo. Victor richiama quel 5-1 che lo scorso anno fu come un caterpillar che rase al suolo la già barcollante roccaforte bianconera. È un segnale di speranza perché in quel gesto c’è l’orgoglio ferito del campione che ingoia amaro. Valle mille di quelle storie che inondano Instagram e i social, perenne campionario di questo calcio anestetizzato e intriso di buone maniere e ipocrisia. Victor deve aver odiato con tutto sé stesso la sconfitta di venerdì e non ha trovato di meglio che esporre quelle dita. Come avrebbe fatto qualsiasi bambino. È il calcio che abbandona il patinato e torna reale, rabbioso, finalmente con un odore. Ha rosicato, che dubbio c’è? È bello per questo. Il passato non ritorna, per mille ragioni che non stiamo qui a ripetere. Ma quando sei sul terreno di gioco, dimentichi le promesse saudite. Il rancore per il presidente. Tutto dimentichi. Vuoi solo buttare giù quella porta.”

Factory della Comunicazione