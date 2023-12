CdS – Aspettando che il duo Osi-Kvara ricominci a ruggire

Il Napoli deve ritrovare la vittoria, ma soprattutto deve ritrovare sè stesso, quel gruppo che ha fatto sognare tutti gli appassionati di calcio con una stagione strepitosa, sia in Italia che in Europa, culminata con la vittoria dello scudetto. Come scrive il Corriere dello Sport, è nei singoli e nel duo Osi-Kvara che è rinchiusa la chiave di tutto.

Factory della Comunicazione

“Oltre alla crescita di Anguissa e Lobotka, e in attesa del pieno recupero di uno Zielinski ancora luci e ombre, venerdì il Napoli ha dominato per lunghi tratti e soprattutto è stato in partita fino alla fine. Non è sparito, non è crollato: il cambio di preparazione comincia a dare i primi frutti. Come la crescita di Osimhen, un leone contro la difesa della Juve che però ha bisogno di rifornimenti: a Torino è stato lui a rifinire per Kvara e quella, al di là dell’episodio del fuorigioco (Di Lorenzo), è rimasta l’unica grande occasione creata dalla squadra. L’attacco micidiale deve ritrovarsi: Osi non segna dall’8 ottobre causa infortunio, certo, ma da quando è rientrato a Bergamo ha avuto i palloni contati. Martedì andrà sostenuto a dovere. Anche perché sembra prontissimo a rimettersi a segnare”.