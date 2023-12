10° giornata serie A femminile- Napoli-Como 0-0

CERCOLA- Primo punto stagionale per il Napoli femminile che resta sempre ultimo in classifica ma con un punto che può dare morale all’ambiente azzurro.

Factory della Comunicazione

Per il Napoli, Del Estal e Lazaro dal 1′ minuto, out capitan Di Marino per infortunio. Nel Como, Martinovic ed Arcngeli in panchina.

Nella prima frazione di gioco sono le lariane di mister Bruzzano che si rendono pericolose al 16′ con un tiro debole di Monnecchi. Al 20′, triangolazione del Como che però non porta ad un nulla di fatto. Alla mezz’ora, il Como sarebbe in vantaggio ma il gol di capitan Rizzon viene annullato per off-side. Le lombarde continuano a cercare di ottenere di sbloccare il match e al 35′, ci prova ancora una volta, questo è il turno di Sevenius che però spedisce la sfera a lato.

La ripresa è più di marca azzurra con il Napoli che si sveglia dal sonno e si riversa in attacco, mentre il Como cerca di controllare. le due compagini cercano la via del gol che però non arriva, ma si avvicinano di più le lariane con la traversa di Monnecchi al 25′. Le padrone di casa ci provano con un’azione insistita della spagnola Lazaro che 3′ dopo centra una clamorosa traversa da ben trenta metri. Pari e patta anche coli legni. Al 37′, conclusione mancina della neo-entrata Di Luzio per il Com: l’ultimo spavento per il Napoli che raccoglie il primo punto stagionale, mentre il Como sale a quota 15 punti, al quinto posto.

TABELLINO

COMO (4-2-3-1): Korenciova – Lundorf, Rizzon, Cox, Cecotti – Karlenas, Hilaj (26’s.t. Arcangeli) – Monnecchi (40′ s.t. Di Luzio), Picchi, Skorvankova – Sevenius (26′ s.t. Baldi).

NAPOLI (4-3-1-2): Bacic – Bertucci, Pettenuzzo, Di Bari, Kobayashi – Giacobbo (25’s.t. Friedrichs), Mauri, Gallazzi – Chmielinski (25’s.t. Banusic) – del Estal, Lazaro.

Ammoniti: Giacobbo, Pettenuzzo, Cox