Verona-Lazio finisce 1-1: a Zaccagni risponde Henry

Termina 1-1 il primo anticipo del sabato al Bentegodi fra Verona e Lazio. Momenti opposti per le due formazioni: i padroni di casa – reduci dal rocambolesco pareggio di Udine colto negli ultimi secondi – sono chiamati al successo che manca dalla seconda giornata e a tener salda la panchina di Marco Baroni, mentre gli ospiti devono dare continuità agli ultimi risultati positivi. La gara, comunque spigolosa da entrambe le parti, si apre su ritmi non altissimi. Per assistere alla prima vera emozione bisogna aspettare il minuto 23: Lazzari serve Felipe Anderson sulla destra, cross basso per Zaccagni che con un colpo di tacco dentro l’area non lascia scampo a Montipò. E’ il classico gol dell’ex, ragion per cui il numero 20 biancoceleste non esulta e chiede scusa a quello che fino a due stagioni fa era il suo pubblico.

Dopo la rete, il Verona prova ad uscire allo scoperto senza però creare grattacapi alla retroguardia laziale. La squadra di Sarri agisce prevalentemente in ripartenza mancando il raddoppio. Da segnalare un cambio nelle fila degli ospiti, con Hysaj entrato in campo al posto dell’infortunato Marusic.

Ad inizio ripresa il copione non cambia: Verona attendista, Lazio propensa a chiudere la gara. Che si accende improvvisamente al 70′, quando i padroni di casa pareggiano con Henry, bravo a raccogliere una palla in area non smanacciata a sufficienza da Provedel. Neppure il tempo di prender fiato ed è la Lazio a riportarsi nuovamente avanti con Casale (altro ex di giornata), ma la rete è annullata dal Var per una spinta del laziale ai danni di Duda, espulso poco dopo da Ayroldi per un fallo a centrocampo su Castellanos.

Nei minuti finali la Lazio cerca con tutte le forze la rete del sorpasso, ma il Verona – pur in inferiorità numerica – riesce a resistere e porta a casa un punto preziosissimo per la sua classifica. La squadra di Baroni è ora a quota 11, mentre l’undici di Sarri perde l’occasione di portarsi a meno uno dal quarto posto in attesa di Roma-Fiorentina restando a 21.

Di seguito il tabellino della gara (fonte goal.com):

Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola (87’ Magnani), Amione, Terracciano; Folorunsho (57’ Hongla), Duda, Serdar (46’ Lazovic); Ngonge, Suslov (76’ Mboula); Djuric (57’ Henry). All. Baroni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic (29’ Hysaj, 84’ Pellegrini); Guenduouzi (84’ Vecino), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (72’ Castellanos), Zaccagni (72’ Pedro). All. Sarri

Marcatori: 23’ Zaccagni, 70’ Henry

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Duda, Marusic, Hysaj, Felipe Anderson

Espulsi: Duda