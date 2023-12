Serie A, trattative fra Inter e Arabia Saudita per sponsorizzazioni

Torna a farsi concreto l’interesse per l’Inter dall’Arabia Saudita. Secondo Tuttosport, sarebbero in corso dei negoziati a livello commerciale tra il club nerazzurro e il governo di Riad: scenari che fanno pensare anche alle numerose voci societarie di questi mesi. L’obiettivo della vendita non sarebbe comunque nei piani, considerata l’intenzione di Zhang di tentare la strada del rifinanziamento con Oaktree.

Factory della Comunicazione

Il quotidiano ricorda anche come l’Inter abbia condiviso spesso, negli ultimi anni, alcune strategie commerciali con la Roma. La non fortunatissima esperienza DigitalBits, per dirne una, ma anche la scelta di affidarsi a Qatar Airways: sponsor della Roma dal 2018 al 2021, la compagnia aerea di Doha è oggi flying partner dell’Inter. E i capitolini hanno di recente annunciato l’intesa con Riyadh Season, festival in programma nella capitale saudita.

Come riporta TMW, in attesa di capire se queste interlocuzioni possano portare a degli sbocchi concreti, è bene ricordare come proprio Qatar Airways sia al momento favorita per diventare lo sponsor principale dell’Inter a partire dalla prossima stagione. A fine anno, infatti, scadrà l’accordo con Paramount+, che porta in cassa 11 milioni di euro più bonus e potrebbe anche rimanere con un ruolo secondario. A quel punto lasciando via libera a un più ricco contratto, magari proprio con QA.