Mazzarri difende Kvara dopo l’errore contro la Juve: “Il georgiano è forte, non si discute”

Poteva essere un’altra gara senza l’errore di Kvaratskhelia sotto porta della Juventus, ma questo non lo sapremo mai, nè nessuno può condannare l’esterno azzurro, che in campo non si risparmia, e che tanto ha contribuito alla vittoria dello scudetto. Nemmeno mister Mazzarri giudica negativamente il suo calciatore, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. “Ogni riferimento al clamoroso errore sottoporta di Kvaratskhelia non è puramente casuale. Ma Mazzarri non condanna il suo giocatore anzi prova a coccolarlo, al di là che continua a chiamarlo Kavra, in video già diventati virali. «Il georgiano è forte, non si discute. Non dimenticate che a sinistra gli mancano i terzini titolari che gli aprono spazi. Già con Zanoli nel finale, che pure è un destro, ha trovato un po’ di spazio in più. Certo ci vuole più cattiveria sotto porta. Sono convinto che presto Osimhen, entrando in condizione, ci darà di più e farà la differenza, lui è devastante. Anche se poi partirà per la Coppa d’Africa…».

Factory della Comunicazione